Uheld lukkede Storebæltsbroen mod Sjælland

Et sammenstød mellem tre biler standsede trafikken i østgående retning

Bilister, der skal passere Storebæltsbroen, må forvente køtid.

Al trafik i retning mod Sjælland blev nemlig blevet lukket i mere end en halv time efter et uheld.

Uheldet er sket på Østbroen - den del af Storebæltsbroen, der løber mellem Sjælland og Sprogø - og involverede tre biler, der nu holder og spærrer vejen.

- Vi åbner op igen så snart bilerne er væk. De er ikke totalskadede, men de kan ikke selv køre derfra. De skal lige en tur op på et fejeblad, fortæller vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Stefan Jensen.

Ifølge politiet er der udelukkende tale om materielle skader.

Det er endnu ikke til at sige, hvordan uheldet opstod. I første omgang koncentrerede politiet sig om at få åbnet op for trafikken igen og ville derefter tale med de implicerede bilister.

Opdateres ...