Torsdag formiddag skete et uheld på Storebæltsbroen.

Sydsjællands Politi oplyste, at en grisetransport fik en punktering på et af sine hjul og påkørte et andet køretøj.

Ingen kom til skade - heller ikke dyrene.

Uheldet medførte, at højre spor blev spærret, hvilket påvirkede trafikken.

Der er nu ryddet op, og trafikken glider normalt igen.