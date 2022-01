Uheld på landevej: To personer er kommet til skade

Uheldet fandt sted på landevejen ved Sebbersund, der ligger vest for Nibe

To biler var tirsdag morgen involveret i et færdselsuheld, hvor to personer er kommet til skade.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Ordensmagten oplyser, at ambulancer og politi er på vej til ulykkesstedet. Det er to kvinder, der er involveret i ulykken, og de får behandling på stedet, oplyser Nordjyllands Politi.

Omfanget er skaderne er i skrivende stund ukendte.

Derudover oplyses der, at bilister på ruten kan forvente længere rejsetid.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordjyllands Politi, der ikke har yderligere oplysninger for nuværende.

Ekstra Bladet følger sagen ...