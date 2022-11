Uheld på motorvej: Flere spor spærret

Et uheld på Køge Bugt Motorvejen skaber kø mod København

Opdatering 08.04: Der er nu ryddet helt op efter uheldet, og alle spor er igen farbare. Det skriver P4 Trafik.

Hvis du kommer syd fra og skal ind til København torsdag morgen, kan du godt forvente mere kø end normalt.

Der har nemlig været et uheld på Køge Bugt Motorvejen ved afkørsel 27 Greve Nord.

Her er to biler kørt sammen, hvor den ene er blevet påkørt bagfra. Det fortæller Jesper Mortensen, der er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

'Trækker en del kø'

- Den ene bil er i nødsporet, og vi er i gang med at få den anden væk fra det inderste spor, siger han og fortæller, at politiet lige er ankommet til uheldet.

Jesper Mortensen kan for nuværende ikke sige noget om eventuel personskade.

Han fortæller ligeledes, at man skal forvente noget kø som følge af uheldet.

I første omgang lød meldingen fra P4 Trafik på Twitter, at begge spor til højre var spærret. Klokken 7.15 skriver de i en opdatering, at det nu kun er de to spor fra venstre, der er farbare.

Desuden skriver de, at uheldet trækker en del kø.