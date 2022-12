Uheld på motorvej: Forvent lang kø

Der er sket et uheld på Helsingørmotorvejen E47 fra Hørsholm mod Helsingør, melder Vejdirektoratet.

Politi og redningsmandskab er på stedet, hvor to personbiler er kørt sammen. Det bekræfter Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

Vagtchefen ved Nordjsællands Politi fortæller samtidig, at der ikke er nogen meldinger om personskader.

Man skal dog forvente lang kø på strækningen i nordgående retning, oplyser han.

- Lige nu er en vognbane spærret, fordi vi skal have fjernet bilerne, hvilket betyder, at der er tæt trafik. Der er cirka en kilometer lang kø, og den vil nok fortsat vokse.

Han oplyser samtidig, at man skal forvente, at oprydningsarbejdet tager mellem en halv og en hel time.

Det skyldes, at der er spildt olie på vejbanen, som brandvæsnet skal rydde op.

Opdateres ...