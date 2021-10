Uheld på motorvej: Forvent massiv kø

Opdateret klokken 13: Køen er stort set afviklet

To uheld på E45 omkring Christiansfeld nord for Haderslev betød, at motorvejen var delvist spærret i begge retninger. Og selvom vejen igen er åben for trafik, er der fortsat massiv kø på stedet, oplyser Vejdirektoratet.

Det ene uheld er sket i sydgående retning på strækningen mellem Kolding S og Christiansfeld. Her er der ifølge Sydøstjyllands Politi tale om et mindre uheld uden personskade på grund af for tæt kørsel.

- De udveklser selv oplysninger. Vi har vejledt over telefonen, men det er ikke noget, vi er kørt ud til, fortæller vagtchefen.

Det andet er sket i nordgående retning mellem Haderslev N og Christiansfeld. Her er der ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi tale om tre biler, der er kørt sammen.

Heller ikke her er der sket alvorlig personskade, og oprydningsarbejdet er i fuld gang.

Det er især det førstnævnte uheld, der skaber kø på motorvejen. Her meldte Vejdirektoratet tidligere om op mod 50 minutters ekstra rejsetid på strækningen, men nu er der omtrent 25 minutters kø.