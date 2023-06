Uheld på motorvej: Køen vokser hurtigt

Politi og redning er rykket ud til en ulykke på Motorring 3.

Her holder biler og spærrer både venstre spor og nødsporet i nordgående retning, hvilket har skabt en massiv kø.

Ulykken er sket efter motorvejskryds Brøndby og cirka en kilometer inden 24 Roskildevej.

Det melder P4 Trafik på Twitter.

Vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Andreas Rasmussen oplyser, at to biler var involveret i uheldet.

Der er ingen personskade, men de to parter bliver kørt til tjek på hospitalet, lyder det.

- Vi er fortsat til stede, for vi skal lige have ryddet op. Det er svært at sige, hvor længe det kommer til at tage at afvikle køen, men om få minutter vil vi åbne op igen, siger Andreas Rasmussen til Ekstra Bladet.

Klokken 16.44 melder Hovedstadens Beredskab på Twitter, at alle vognbaner er ryddet. Bilister opfordres til at køre forsigtigt.