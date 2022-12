Uheld på motorvej: Lang kø

Der er mandag formiddag sket et uheld på Fynske Motorvej, og det giver forlænget rejsetid

Skal du over Fyn i østgående retning mandag formiddag, er det med at være opmærksom.

Der er nemlig sket et uheld på E20 Fynske Motorvej mellem serviceanlæg Kildebjerg Syd og afkørsel 52 Odense SV.

Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Henrik Krøjgaard til Ekstra Bladet.

Efter uheldet var to spor spærret, men til trods for at afspærringen nu er ophævet, er der kø på strækningen.

Således er der omkring klokken 12 en forlænget rejsetid på 25 minutter. Det fremgår af Vejdirektoratets hjemmeside.

Henrik Krøjgaard oplyser, at der foreløbigt ikke er nogen meldinger om personskade.

Kraftig tåge og hjemrejsetrafik ved Storebæltsforbindelsen Også kraftig tåge ved Storebælt hæmmer hjemrejsetrafikken.

