Uheld på motorvej skaber kø

Skal du ad E47 Sydmotorvejen i nordgående retning onsdag morgen, kan du allerede nu forberede dig på, at det kommer til at tage lidt tid.

Et uheld mellem afkørsel 35 Haslev og 34 Herfølge har nemlig medført lang kø.

Det fremgår af Vejdirektoratets hjemmeside, hvor de skriver, at den forlængede rejsetid kort før klokken 7 er mellem 10 og 30 minutter.

Uheldet er sket i venstre spor, som i forbindelse med oprydningsarbejdet har været spærret.

Klokken 7 oplyser P4 Trafik på det sociale medie X, at oprydningsarbejdet nu er flyttet ud i nødsporet.

'I møder dog fortsat køen kort efter Piberhus Rasteplads,' skriver de.

Af Vejdirektoratets hjemmeside fremgår det klokken 7.20, at det meste af køen nu er afviklet, og at trafikken så småt er begyndt at glide igen.