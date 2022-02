Krimi ... 15. feb. 2022 kl. 06:59 Gem artikel Gemt artikel

Uheld på motorvej

Der var kun et spor farbart tirsdag morgen efter et uheld på Motorring 3. Uheldet er rykket ud i nødsporet, så der igen er fartbart. To biler var impliceret i uheldet. Der er ingen meldinger om tilskadekomne