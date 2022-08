Uheld på motorvej

To biler er kollideret på Vejlefjordbroen, og politiet er på vej til stedet

To biler er kollideret på Vejlefjordbroen i sydgående retning.

Det fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Steffen Wolf til Ekstra Bladet.

- Vi ved ikke så meget, politiet og redningsmandskab er på vel til stedet, fortæller han.

Tidligere var der kun et spor farbart, men der er blevet ryddet, så to motorvejsspor igen er åbne.

Man skal dog forventes længere rejsetid og køkørsel mellem Vejle Nord og Vejle C, oplyser Vejdirektoratet.

Ekstra Bladet følger sagen ...

