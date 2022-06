Uheld: Student faldet af lastbilen

På strandvejen i Lyngby er en student fredag aften faldet af ladet på lastbilen under studenterkørslen.

Vagtchef ved Nordsjællands Politi David Eckert bekræfter episoden.

- I forbindelse med kørsel frem mod et kryds falder en student af ladet af ukendte årsager, fortæller han. Uheldet skete ved forholdsvis lav hastighed.

Den uheldige student har pådraget sig en skade i baghovedet, men han er vågen og kontaktbar. Han bliver kørt til tjek på hospitalet.

- Vi kommer til at arbejde derude i noget tid. Vi skal have sikret os, at den her lastbil lever op til de sikkerhedsforanstaltninger, der skal være, siger David Eckert.