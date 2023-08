Uheld: Tre biler kørt sammen

Skal du ad E45 torsdag morgen, gør du klogt i at væbne dig med tålmodighed.

I hvert fald hvis du skal omkring Aarhus.

Tre biler er kørt sammen og holder i venstre vognbane kort efter Aarhus Vest, oplyser P4 Trafik på det sociale medie X.

Ligeledes er der sket et uheld på E45 fra Horsens mod Randers mellem Info-Teria Blankhøj og afkørsel 46 Aarhus Nord. Det fremgår af Vejdirektoratets hjemmeside.

Her fremgår det også, at der på rute 501 Aarhus Syd Motorvejen fra Aarhus C mod Østjyske Motorvej er sket et uheld mellem afkørsel 3 Viby og afkørsel 2 Hasselager Ø.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Østjyllands Politi.

Opdateres ...