Uheld ved Storebæltsbroen: Lastbil tabte julegaver i vandet

Et særpræget syn mødte natten til torsdag politi og beredskab på Storebæltsbroen

Mens ordensmagten var i gang med et færdselsuheld ved højbroen i retning mod Fyn, blev de mødt af et noget anderledes syn.

En lastbil med en sættevogn kom kørende i modsatte retning - med sættevognen hængende ud over broen. Ifølge TV 2 Øst fandt første uheld med personbilen sted kort før midnat, hvorefter lastbilen kort tid efter forulykkede med sættevognen.

Her var politi og beredskab allerede til stede på Storebæltsbroen, da de arbejdede på et andet uheld.

Lastbilen kørte med pakker for Postnord, hvor presenningen på sættevognen var revet itu af de kraftige vindstød.

- Sættevognen hang ud over vandet, så jeg tror faktisk, der er nogle julegaver, der er røget i vandet, siger Stefan Jensen, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV 2 Øst.

Ingen fare

Der var ingen fare for, at lastbilen ville ryge i vandet, og der var heller ingen personskade i forbindelse med de to uheld. Lastbilen kunne selv køre ned til betalingsanlægget, men da lastbilen var i sikkerhed, var der kun få pakker tilbage i lasten.

Torsdag nat blev der lukket for Storebæltsbroen som følge af de kraftige vindstød. Der blev åbnet igen tidlig torsdag morgen, men det er fortsat forbudt at passere Storebæltsbroen for vindfølsomme køretøjer. Restriktioner forventes ifølge Vejdirektoratet hævet omkring klokken 12.00 torsdag.

I løbet af torsdagen skal Sund & Bælt undersøge, hvorvidt broen har taget skade efter uheldene.