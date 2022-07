Uheld: Vej spærret

Et uheld ved Køge spærrer lige nu for trafikken mod syd

Uheldet er sket på Lyngvej mellem E20, E47 Køge og Køge og spærrer for trafikken fra nord til syd.

Politi og redningsmandskab er på stedet.

- Vi fik en melding om det kvart over tolv, fortæller vagthavende ved Midt-og Vestjyllands Politi.

- En lastbil er væltet på stedet, og i den forbindelse er der en del olie, der er røget ud på vejbanen. Der er også lidt skrotaffald fra lastbilen, som vi er ved at rydde op. Derfor har vi spærret vejen for at kunne arbejde.

- En ambulance er fremme for at tilse chaufføren.

Ifølge Vejdirektoratet har politiet ingen tidshorisont for genåbning af vejen.

