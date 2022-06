Uhyggelig besked fundet på dræbte i turistparadis

Sent torsdag aften gjorde myndighederne i turistmekkaet Aquismon i Huasteca-regionen i Mexico et skræmmende fund langs vejkanten.

Her lå hele syv lig, der var blevet banket gule og blå. Myndighederne i Mexico mener, at de er blevet dræbt et andet sted i landet for derefter at blive dumpet i det populære turistområde for at sprede skræk og rædsel.

På ligene var der nemlig skrevet en ildevarslende besked.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lederen for et berygtet narkokartel har siddet fængslet siden 2012. I maj blev han udleveret til USA. Foto: Alexandre Meneghini/Ritzau Scanpix

Karteller i krig

Det er dog intet nyt, at diverse narkokarteller udkæmper en grusom krig mod hinanden i Mexico. Øjensynligt er drabene også forbundet med netop kartel-krigen, skriver Washington Post.

'Det her er sket for mig, fordi jeg arbejder for 'Golfen',' stod der ifølge det amerikanske medie skrevet på ligene.

Netop golfkartellet, hvis rigtige navn er Cártel del Golfo, har til huse i Matamoros i det nordøstlige Mexico.

Beskeden på ligene var ifølge britiske The Independent underskrevet 'Valles Operation OB', hvilket tyder på, at de står bag de syv drab.

Netop Cártel del Golfo er presset i disse dage, hvor krigen mellem kartellerne er eskaleret voldsomt. Den 19. maj meddelte det amerikanske justitsministerium nemlig, at kartellets chef 'El Gordo' - Mario Cardenas-Guillen - var blevet udleveret til Texas på anklager om narkotikasmugling.

Finder vild tunnel

Drabene i Aquismon kommer blot to dage efter, at en kvinde og to studerende blev fundet dræbte i delstaten Guanajuato, som bliver flittigt brugt af narkosmuglere.

En hidtil ukendt tunnel er også blevet opdaget på grænsen mellem USA og Mexico. Tunnellen er angiveligt blevet brugt til at fragte narko fra de mexicanske karteller over grænsen til USA. Læs den opsigtsvækkende historie her.

Drabene går dog ikke kun ud over lokale i Mexico. Sidste år dræbte bandemedlemmer tyske og indiske turister i en skudveksling i Tulum.