Uhyggelig mistanke: 5G-hader bag bombe

Politiet formoder, at gerningsmanden ligger dræbt i resterne af det mobilehome, der fredag blev brugt til et stort bombeangreb i amerikanske Nashville

Hvis politiets teori om bombeangrebet tidligere på ugen ved datacenteret hos et stort teleselskab i Nashville holder, har de konspiratoriske angreb mod 5G-mobilnetværker verden over taget en ny og uhyggelig drejning.

For hvor målet for amatøragtige angreb før har været udvalgte telemaster og simple 5G-installationer, blev der denne gang brugt en bombe, som kunne have kostet mange menneskeliv i stedet for de tre, der endte med at blive såret.

- For os, der bor her, virker bomben til at have en forbindelse til datacenteret, siger byens borgmester, John Cooper, et et interview med CBS.

- Det må have noget med den infrastruktur at gøre, fortsætter han og understøttes af den efterforskning, som politiet nu er i gang med.

Eksplosionen var særdeles voldsom. Foro: Harrison McClary/Ritzau Scanpix

Højtalere advarede før eksplosion i Nashville

Ældre mand mistænkt

Det er den 63-årige Anthony Quinn Warner, som politiets interesse lige nu er størst omkring.

Et billede på Google Maps af hans hjem i byen viser nøjagtig samme type af mobilehome, som det der 2. juledag blev bragt til sprængning. Også andre spor i sagen peger mod Warner.

Inden bomben blev sprængt i centrum af byen, var der meldt om flere skud i området, hvor det nationale teleselskab AT&T har et af sine datacentre. Senere kunne de betjente, der ankom til stedet, høre en computergenereret kvindestemme tælle ned til sprængningen.

Stemmen advarede om, at hvis man kunne høre den, skulle man evakuere området. Efter 15 minutter blev bomben detoneret.

Borgmesteren i Nashville, John Cooper, stillede lørdag op til et pressemøde, hvor han gav udtryk for den stærke mistanke om, at bomben var rettet mod et datacenter, som det nationale teleselskab AT&T har på stedet. Foto: Terry Wyatt/Ritzau Scanpix

Tippet om 5G-vanvid

Anthony Warner bliver i flere amerikanske medier beskrevet som en særling, der inden attentatet forærede flere ejendomme væk til en yngre kvinde, Michelle Swing, i Californien. Han sendte hende også et brev, hun nu har overgivet til FBI.

Det er adskillige tips til politiet, der har fået dem til at undersøge, om det faktisk er frygten for 5G, der førte til, at bomben blev bygget, kørt hen foran teleselskabets bygning og sprængt.

Her er hjemmet, som den mistænkte Anthony Warner boede i. Det er også her, at man på en tidligere fotooptagelse på Google Maps kan se det mobilehome, der menes at være brugt i angrebet. Foto: Harrison McClary/Ritzau Scanpix

Mener liget er ham

Anthony Warner er der indtil videre ingen levende spor efter, men der er fundet, hvad man mener er et lig i området, som man vil forsøge at identificere med hjælp fra DNA-beviser samlet i hans hjem og fra hans familie.

Det forventes ifølge FBI med stor sikkerhed, at liget er den 63-årige mistænkte. Ifølge lokale journalister skulle det allerede være bekræftet, men var søndag aften dansk tid ikke meldt officielt ud.

Myndighederne afviser i øvrigt, at der p.t. er grund til at mistænke andre i sagen.

Politiet i Nashville holder om kort tid et nyt pressemøde i sagen.

