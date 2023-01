Uhyggelig rekord i Sverige

Nytårsaften blev nummer 63 føjet til en blodig liste i Sverige. Nemlig antallet af skudepisoder med dødelig udgang hos vores nordiske nabo. Til sammenligning var der 45 sidste år. I Danmark har der i år været otte skudsager med dødelig udgang med i alt ti dødsofre ud af 42 drab.

Det var omkring klokken 18.40 på årets sidste aften, at en mand i tyverne blev skudt og dræbt ved McDonald's i Vällingby, en forstad til Stockholm. Offeret menes at have stået uden for restauranten, men efterfølgende sås flere skudhuller i vinduet ind til restauranten.

To andre blev ramt, men ikke har livstruende skader, ifølge pressetalsmand Helena Boström Thomas fra politiet i Stockholm.

Drabsofferet har ifølge Expressens oplysninger koblinger til et kriminelt netværk.

Også juledag blev en mand skudt og dræbt i Rinkeby. Mehdi 'Dumle' Sachit var 27 år og har været en central skikkelse i banden Dødspatruljen. Han havde et langt generalieblad og var også på listen over politiets fokuspersoner i området.

I oktober sidste år offentliggjorde Expressen et interview med den nu dræbte, hvor han var iført skudsikker vest, skiftede mellem tre forskellige adresser og konstant ændrede sine rutiner for at undgå en dræbende kugle.

- Lad folk skyde hinanden. Forstyr dem ikke. Det er ikke en 'Kalle' eller en 'Fredrik', der dør. Det er mennesker, der selv skabte problemer, og som lavede rod. Den, der lever, er bedst, den, der er død, er død, lød det blandt andet i interviewet.

Dødspatruljen er også berygtet i Danmark.

I juni 2019 trak de deres blodige kamp ind på dansk jord, da to rivaler fra den stockholmske gruppering Shottaz blev likvideret i Herlev. Ofrene var bandelederen med kaldenavnet 'Franky' og hans kammerat kaldet 'Gucci'. Fem svensk-somaliske bandemedlemmer blev efterfølgende dømt ved Østre Landsret, hvor tre mænd i tyverne fik livstid, mens de to yngste, der var 17 år på gerningstidspunktet, fik 16 år.

En af gerningsmændene bag dobbeltdrabet i Herlev. Foto: Privat

En stærk hypotese er, at de seneste skudepisoder i Sverige er koblet til drabet på rapperen Einár med det borgerlige navn Nils Kurt Erik Einar Grönberg.

Han blev brutalt ramt af skud fra to våben i både ansigt og bryst på åben gade i Stockholm-bydelen Hammerby i oktober 2021 og efterfølgende erklæret død på stedet af redningspersonale.

Fokus på personer

Max Åkerwall, der er politimester for politiet i Stockholm, siger til svenske SVT, at gerningsmændene i mange tilfælde er unge drenge, nærmest børn, der ikke tænker over konsekvenserne.

Ifølge ham har politiet et godt billede af, hvilke nogle personer, der kan være potentielle mål, og at man prøver at skytte dem, deres familier og naboer på forskellige vis.

På spørgsmålet om, hvorfor de ikke har været mere fremsynede, siger han til SVT:

- Spørgsmålet er relevant, den kritik tager vi til os. Men alle disse personer bevæger sig rundt og på forskellige lokationer i regionen, i landet og udenlands. vi kan ikke følge dem døgnet rundt, men vi gør alt, hvad vi kan for at afbryde og forhindre næste skyderi og opklare disse afskyelige forbrydelser.

I Danmark blev i alt 42 mennesker dræbt i år. Se listen her.

