Uhyggelig sag: Anklaget for over 160 overgreb mod børn og unge

En 55-årig mand er tiltalt for over 160 tilfælde af seksuelle overgreb mod børn og unge

Anklagemyndigheden ved Fyns Politi har rejst tiltale mod en 55-årig mand fra Middelfart.

Han er anklaget for over 160 tilfælde af seksuelle overgreb mod børn og unge via grooming på forskellige sociale medier og chatfora.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

- Det er en alvorlig og omfangsrig sag, som har krævet et stort og tidskrævende efterforskningsarbejde. Nu ser vi frem til at få sagen for retten, udtaler Daniel Dokkedahl fra anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

Hjem ransaget

Overgrebene skulle ifølge politiet være begået fra 2013 frem til 2020, hvor mandens adresse blev ransaget.

Ransagning fandt sted på baggrund af en mistanke om besiddelse af børnepornografisk materiale. Derfor beslaglagde politiet blandt andet mandens computer.

På den 55-åriges computer opdagede politiet, at han ikke kun var i besiddelse af børnepornografi - han havde også selv medvirket til at producere det.

Der er afsat ti dage til sagen, oplyser Fyns Politi.