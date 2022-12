Uhyggelig sag: Forældrepar kendt skyldige

En mor og en far er mandag ved Københavns Byret kendt skyldige i seksuelt misbrug, blufærdighedskrænkelse og vold mod deres børn.

Et nævningeting har fundet det bevist, at forældreparret har misbrugt et af deres fælles børn seksuelt over flere år, indtil drengen som 8-årig blev fjernet fra hjemmet.

Den 49-årige kvinde og den 54-årige mand var også tiltalt for at have voldtaget et andet af parrets børn. Det forhold er de dog frifundet for.

Pigens forklaring var troværdig, men retsformanden siger ved oplæsning af kendelsen, at barnets hukommelse var meget begrænset, og at vidneforklaringen var udetaljeret.

Derfor kunne retten ikke med den nødvendige sikkerhed finde forholdet bevist.

Dog blev faren kendt skyldig i blufærdighedskrænkelse af pigen ved at have bevæget sin penis ved pigens kønsdele uden på tøjet. Pigen var syv år, da hun blev fjernet fra hjemmet.

Forældreparret er også kendt skyldige i vold over en længere årrække mod to af deres fælles børn. De blev slået med flad hånd på kroppen - pigen blev også slået i den bare numse.

Derudover oplevede alle fire børn, der var i hjemmet, nedværdigende behandling. Blandt andet fik drengen, der også blev udsat for seksuelle overgreb, sat gaffatape på munden, hvis han larmede.

I flere af forholdene er det ikke et enigt nævningeting, der er nået frem til afgørelsen. Derfor er der tale om flertalsafgørelser.