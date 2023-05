Uhyggelig sag i England: Sygeplejerske anklaget for drab på nyfødte

- Jeg gjorde kun mit bedste for at passe dem. Jeg er her for at hjælpe og pleje, ikke for at skade.

Grædende afgav 33-årige engelske Lucy Letby tirsdag forklaring i retten, hvor hun sidder anklaget for syv drab og ti drabsforsøg på spædbørn.

Det er ifølge anklageskriftet sket i en periode på 12 måneder, da Letby var ansat som sygeplejerske på en neonatal-afdeling på et hospital i den engelske by Chester.

Det skriver The Guardian.

Brugte mælk, insulin og luft

Det var første gang i den otte måneder lange retssag, at Lucy Letby skulle afgive forklaring. Ifølge The Guardian var hun dybt berørt, da hun afviste alle anklagerne mod hende.

Det har tidligere været fremme, at sygeplejersken ifølge anklageskriftet blandt andet skulle have indsprøjtet mælk, insulin og luft i de nyfødte i et forsøg på at dræbe dem.

The Guardian skriver, at et af spædbørnene blot var 24 timer gammel, da Letby angiveligt indsprøjtede luft i ham, hvilket tog livet af den nyfødte. Det skete blot 90 minutter efter, hun var mødt på vagt.

Ifølge anklagen forsøgte hun næste dag at dræbe hans tvillingesøster.

Den værste anklage

De grusomme handlinger er angiveligt sket i en periode fra juni 2015 til juni 2016. I første omgang blev Letby flyttet til en anden afdeling, da en læge begyndte at bide mærke i sammenfaldet mellem hendes tilstedeværelse og uforklarlige dødsfald. Hun blev anholdt i 2018.

- Hele min verden blev stoppet, sagde hun tirsdag i retten.

Sygeplejersken blev spurgt ind til, hvad hun tænkte, da hun første gang hørte om anklagerne imod hende.

- Det var ødelæggende. Jeg tror ikke, du kan blive anklaget for noget værre end det, sagde hun.

Letby fortalte, at hun den dag i dag tager medicin for at kunne sove, og at hun er blevet diagnosticeret med depression, angst og PTSD.

'Jeg er ond'

Under en ransagning af den 33-årige kvindes hjem har politiet tidligere fundet flere mistænkelige sedler. På en af sedlerne stod der 'jeg er ond, jeg gjorde det her'.

Adspurgt hvorfor hun skrev sådan, forklarede hun blandt andet:

- Fordi jeg på det tidspunkt følte, at jeg havde gjort noget forkert, og jeg troede, at jeg var en så forfærdelig, ond person ... at jeg havde lavet fejl og ikke vidst det.

På et andet dokument havde hun skrevet navnene på to brødre fra et sæt trillinger, som hun ligeledes er anklaget for at have dræbt. Sammen med navnene skrev hun blandt andet:

'I dag er det jeres fødselsdag, og I er her ikke, og det er jeg så ked af.'

Letby forklarede, at hun skrev det på årsdagen for deres død, fordi hun 'tænkte på dem', og at hun og kollegaerne havde gjort, hvad de kunne for brødrene.

Retssagen mod den 33-årige sygeplejerske fortsætter.