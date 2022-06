Uhyggelig sag i Tyskland: Fandt afhugget hoved på trappe

Det var noget af et makabert syn, som flere forbipasserende blev mødt af tidlig tirsdag aften i den tyske by Bonn.

Her - ved hovedindgangen til byretten - fik de nemlig øje på en mand, der var ved at placere et afhugget hoved på trapperne.

Der gik ikke lang tid, før ordensmagten fandt og anholdt manden tæt på bygningen, skriver flere internationale medier herunder tyske Bild og den britiske avis The Independent.

Artiklen fortsætter under billedet...

Politiet blokerede for trapperne ved bygningen med køretøjer og tæpper. Foto: Stephane Nitschke/Ritzau Scanpix

Krop fundet ved flod

Den anholdte viste sig at være en 38-årig fra lokalområdet, som allerede var kendt af politiet.

Ifølge tysk politi er den tilhørende krop til hovedet blevet fundet tæt på floden Rhinen ganske få hundrede meter fra det afhuggede hoved.

Det har endnu ikke været muligt at identificere den afdøde, men man formoder, at der er tale om en 44-årig mand ifølge Bild og avisen General Anzeiger.

Ifølge politiets efterforskere tyder de indledende undersøgelser på, at både den mistænkte og offeret var hjemløse.

Artiklen fortsætter under billedet...

Politiet er nu i gang med undersøgelser og har meddelt, at der ikke var rapporteret nogen mistænkelig adfærd i området op til episoden. Foto: Stephane Nitschke/Ritzau Scanpix

Der er endnu ikke fundet et våben, ligesom baggrunden for forbrydelsen også stadig er uklar.

Billeder taget fra stedet viser, hvordan politiet blokerer for udsynet til trapperne ved retsbygningen.