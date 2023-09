Uhyggelig sag: Spærret inde i kosteskab i en måned

En uhyggelig sag i Brøndby sendte tirsdag fire personer i fængsel i foreløbig fire uger.

Der er tale om en sag, hvor fire søskende - tre unge kvinder og en ung mand - har holdt deres bror, der er omkring 22 år, indespærret i lidt over en måned.

- Det kan bedst beskrives som et kosteskab eller et pulterkammer uden vinduer og lys, hvor han havde en madras og spand til at besørge i, siger senioranklager Caroline Sophia Tarrow.

De fire er sigtet for at have holdt den unge mand indespærret i lejligheden, og at det er sket med baggrund i hans seksualitet. Det er politiets opfattelse, at der er tale om en såkaldt æresrelateret sag.

Den ene af kvinderne er desuden sigtet for at have slået ham med en ledning, da han tidligere råbte om hjælp fra sin indespærring.

Råbte om hjælp

Det var også netop råbene om hjælp, der mandag førte til, at politiet fandt ham indespærret.

Den forurettede råbte nemlig om hjælp højt nok, til at en nabo hørte råbene. Naboen ringede til politiet, og da patruljerne kom frem, kunne også betjentene høre ham. Derfor slog de døren ind, og her fandt man den unge mand i det lille rum.

Den forurettede var 'mager at se på', og han er nu indlagt på akutafdelingen, siger senioranklageren.

Politiet har endnu ikke haft mulighed for at afhøre ham.

'Promiskuøs'

De fire søskende har alle relation til lejligheden, hvor han blev indespærret. Det var også på samme adresse, at de alle blev anholdt på forskellige tidspunkter i løbet af mandag aften.

Den ældste af dem er født i 1997 og den yngste i 2003.

- Vi er ved at finde ud af, om forældrene har haft en rolle. De bor ikke i Danmark, og vi forstår det sådan, at de befinder sig i Italien, siger Caroline Sophia Tarrow.

Det var kun den ene af kvinderne, der ville udtale sig ved grundlovsforhøret tirsdag. Her sagde hun, at den indespærrede bror var 'promiskuøs' og havde mange sexpartnere.

Da politiet anholdt hende, havde hun forklaret, at frihedsberøvelsen skyldtes, at han var homoseksuel, men den forklaring gik hun bort fra under grundlovsforhøret. Det er dog fortsat politiets opfattelse, at det er det, der er baggrunden.

Grundlovsforhøret foregik ved hjælp af en tolk.

