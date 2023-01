Uhyggelig svensk sag: Barn fundet dræbt

Svensk politi efterforsker et formodet drab, efter at en dreng, der ifølge Aftonbladet er under 10 år, er fundet død. En person er anholdt

Svensk politi rykkede søndag klokken 18 massivt ud til en beboelsesejendom i Luleå, hvor en dreng var blevet fundet død. Nu efterforskes det som en drabssag.

Det oplyste svensk politi i en pressemeddelelse sent søndag aften.

Her oplyste de, at der er tale om en dreng under 15 år, og ifølge det svenske medie Aftonbladets oplysninger er drengen under 10 år.

Allerede samme aften kunne politiet oplyse, at en person er blevet anholdt mistænkt for drab.

Anholdt på sygehuset

- En person er anholdt, men er endnu ikke i vores varetægt. Den anholdte er på sygehuset, har pressemedarbejder hos den svenske anklagemyndighed Karin Rosander udtalt.

Ifølge Aftonbladets oplysninger er det en mand, der er blevet anholdt.

Søndag aften foretog politiet tekniske undersøgelser på gerningsstedet, ligesom de talte med beboere i området og foretog afhøringer.

Drengens pårørende er underrettet.