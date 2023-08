Uhyggelig tiltale: Overgreb mod udviklingshæmmet

En 61-årig mand fra Vendsyssel sidder tirsdag på anklagebænken i en sag om overgreb. Her er han tiltalt for voldtægt og andet seksuelt overgreb mod en person, der er udviklingshæmmet.

Det skriver TV 2 Nord.

Ifølge anklageskriftet er manden ud over overgreb tiltalt for at have forsøgt at drugge offeret ved at putte narkotika i vedkommendes mad eller kaffe og for at have været i besiddelse af børnepornografisk materiale.

Forholdene beskrevet i tiltalen går tilbage til 2017, og ifølge politiet stoppede overgrebene i efteråret 2021.

Ifølge anklageskriftet har den 61-årige mand i perioden udsat offeret for seksuelle overgreb. Blandt andet ved at have tiltvunget sig oralsex og tvunget offeret til at udføre oralsex på ham.

Desuden er han tiltalt for at have forsøgt at tiltvinge sig analt samleje ved at udsætte offeret for vold.

Sagen behandles ved Retten i Hjørring, og det er endnu uvist, hvordan den 61-årige tiltalte forholder sig til tiltalerne.