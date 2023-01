Krimi ... 19. jan. 2023 kl. 20:38 Gem artikel Gemt artikel

Uhyggelig tiltale: Skød voldtægtsoffer i fangenskab

En tidligere voldsdømt mand er nu tiltalt for at have tortureret og voldtaget kvindelig fange, som under slave-lignende forhold blev brændemærket, skudt i det ene ben og tvunget til at drikke urin