Uhyggelig udvikling: Sømænd flygter fra krigsskib

En bølge af selvmord har ramt et amerikansk krigsskib.

Der er tale om hangarskibet USS George Washington, som er den del af det amerikanske flådeberedskab i Atlanterhavet. På blot én enkelt uge i april tog tre medlemmer af besætningen formentlig deres eget liv.

Nu tager man konsekvensen af den uhyggelige tendens, som har spredt sig på skibet.

200 går i land

Ifølge CNN har ledelsen nemlig besluttet at indføre en række tiltag, som skal højne moralen på USS George Washington.

Mediet beretter, at Naval Air Force Atlantic mandag gav alle de soldater, der ønskede at forlade skibet, tilladelse til at gøre det. Det tilbud takkede hele 200 personer ja til på stedet.

- Vi vil fortsætte med at flytte alle de sømænd, som ønsker at forlade skibet, siger den øverstbefalende, kaptajn Brent Gau, i den forbindelse til CNN.

Disse sømænd vil nu blive tilbudt midlertidige boliger på land, lyder det i en erklæring fra den amerikanske flåde i Atlanterhavet.

'Ledelsen forsøger aktivt at implementere en række tiltag, som skal forbedre morale, sundhed og rekreation til medlemmer tilknyttet USS George Washington,' skriver flåden blandt andet ligeledes i erklæringen.

Inden for det seneste år er syv personer døde ombord på skibet. Fire regnes for at være selvmord.

Skrev et brev

De mange selvmord fik i sidste uge den 20-årige besætningsmedlem Elaine Luria til at skrive et brev til ledelsen, hvori hun krævede omgående handling for at sikre besætningens sikkerhed.

'Ethvert af disse dødsfald er en tragedie, og antallet af hændelser inden for en enkelt kommando, som omfatter så mange som fire sømænd, der tager deres eget liv, vækker betydelig bekymring, som kræver en øjeblikkelig og omfattende undersøgelse,' lød det i brevet fra Elaine Luria.

Flere sømænd ventes de kommende dage også at forlade USS George Washington.