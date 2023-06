Uhyggelig video ryster Frankrig

En mand er anholdt for et grotesk overgreb på en 73-årig kvinde og hendes barnebarn

En video fra byen Bordeaux har skabt røre iblandt franskmændene. Og det er ikke svært at få øje på hvorfor.

Videoklippets groteske indhold viser, hvordan en 73-årig bedstemor og hendes syvårige barnebarn står og kigger på et tordenvejr, mens deres hund gør.

Ved siden af står en mand, der pludselig går amok. Efterfølgende bliver både bedstemor og barnebarn skrigende bliver kastet ud på fortovet.

Et tilsyneladende helt umotiveret angreb, der også har fået prefekten i regionen Nouvelle-Aquitaine til at reagere på Twitter.

Her oplyser Etienne Guyot, at episoden fandt sted 19. juni midt i den franske storby klokken 17.30. Samtidig kan han fortælle, at takke været videomaterialet fra stedet lykkedes det politiet hurtigt at identificere en mand, som de kunne anholde og sigte for vold.

De to ofre blev begge kørt til tjek på skadestuen, men er sluppet uden alvorlige skader.

Kendt af politiet

Etienne Guyot skriver desuden, at han fordømmer mandens højst usædvanlige handling.

Den anholdte skulle være en 29-årig mand, der i forvejen er kendt af politiet. Ifølge mediet Le Proges blev manden efter sigende så gal over hundens højlydte gøen, at han forsøgte at kidnappe pigen i et forskruet forsøg på at hævne sig.

Efterfølgende har en talsmand for regeringen, Olivier Véran, også udtalt sig om overfaldet, som han oplyser har fremkaldt stærke følelser.

Han er en af bare et fåtal af de politikere og meningsdannere i Frankrig, der har taget afstand fra episoden.