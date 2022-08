Uhyggelige detaljer om ligrester i kufferter

Politiet deler nye oplysninger om ligrester fundet i to kufferter i New Zealand

En skræmmende sag udfolder sig i disse dage i New Zealand.

Tidligere på ugen kom det frem, at en kuffert købt på en online-auktion kom med en trist bagage.

Det viser sig nu, at der er tale om ikke bare en, men to kufferter og at der i dem er fundet ligene af to små børn, som har været døde i en årrække.

Det oplyser ledende efterforsker Tofilau Faamanuia Vaaelua ifølge nyhedsbureaet AP.

Forfærdelig sag

Kufferterne blev købt på en online-auktion af varer, der var blevet efterladt i et lagerrum. De har været opbevaret på lageret i mindst tre eller fire år, oplyser efterforskeren.

Børnene, som blev fundet i kufferterne, har været mellem fem og ti år gamle, da de døde.

- Uanset hvor mange år du arbejder med og efterforsker forfærdelige sager som denne, er det aldrig en let opgave, siger Tofilau Faamanuia Vaaelua.

Annonce:

Efter det tragiske fund har politiet igangsat en drabsefterforskning af sagen, der ifølge Vaaelua stadig er i sin spæde begyndelse, men som skal kortlægge hvor, hvornår og hvordan børnene er døde.

Internationalt samarbejde

Arbejdet med at identificere de små børn er fortsat i gang, men de har slægtninge i New Zealand, oplyser Vaaelua.

Det newzealandske politi har i forbindelse med efterforskningen blandt andet kontaktet Interpol, hvilket ifølge AP kan være en indikation på, at den eller de mistænkte har bosat sig udenlands.

- Efterforskningsholdet arbejder meget hårdt på at holde den eller de personer ansvarlige for disse børns død, siger efterforskningslederen.

Vaaelua understreger desuden, at familien, som købte kufferterne, intet har med sagen at gøre, og at de er yderst påvirkede af omstændighederne.