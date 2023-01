Uhyggelige detaljer om mistænkt i grusom sag

Endnu et blodigt masseskyderi har rystet USA.

Lørdag åbnede en mand ild på dansestudiet Star Ballroom Dance Studio i Monterey Park i Californien. 10 personer blev dræbt, og 10 personer blev såret i skyderiet.

Nu har politiet identificeret den formodede gerningsmand, som senere tog sit eget liv. Der er tale om Huu Can Tran, oplyser politiet i Los Angeles.

Efter mange timers menneskejagt blev Huu Can Tran fundet død i en hvid varevogn. Foto: Robyn Beck/Ritzau Scanpix

Mødte ekskone på gerningssted

Tran var i årevis stamgæst i dansestudiet, fortæller hans ekskone, som på grund af den følsomme sag ønsker at være anonym, til CNN.

Ekskonen mødte ham i Star Ballroom Dance Studio for omkring to årtier siden, hvor han tilbød hende gratis danselektioner.

Hun fortæller, at han aldrig var voldelig over for hende, men at han havde et iltert temperament. Han ville for eksempel blive sur, hvis hun dansede forkert, fordi han følte, at hun stillede ham i et dårligt lys.

Parret blev skilt i 2005.

Et interimistisk mindesmærke for dræbte. Foto: Eric Thayer/Ritzau Scanpix

Sagde 'onde ting om ham'

En bekendt fra dansestudiet, der ligeledes har bedt om at være anonym, men som i årevis var tæt med Tran, fortæller, at den mistænkte kom i dansestudiet næsten hver aften.

Her klagede Tran ofte over, at danseinstruktørerne ikke kunne lide ham, og at de sagde 'onde ting om ham'. Vennen husker desuden, at han var 'fjendtlig over for mange mennesker der'.

Det er uklart, hvor ofte Tran besøgte Star Ballroom Dance Studio i de senere år, hvis han overhovedet gjorde det, skriver CNN. Vennen fortæller, at han ikke havde set Tran i flere år, og at han blev 'helt chokeret', da han hørte om den forfærdelige forbrydelse.

Politiet efterforsker fortsat sagen.