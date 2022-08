Uhyggeligt fund i terror-rede: - Jeg får kuldegysninger

Et parcelhus i gule mursten på 124 kvadratmeter på en stille villavej i Holbæk var våbenlager for en terror-celle med tæt forbindelse til Islamisk Stat.

I huset boede en 34-årig syrisk mand og en 31-årig irakisk kvinde. Parret er nu tiltalt sammen med mandens 37-årige storebror for at have forberedt et terror-angreb på et ukendt sted i Danmark eller udlandet. De tre tiltalte nægter sig skyldige.

Da politiet og PET slog til 6. februar 2021 og anholdt 13 personer, der på kryds og tværs var i familie med hinanden, blev der gjort uhyggelige fund i villaen. Detaljer i fundene har hidtil været hemmelige, men er nu offentliggjort i anklageskriftet.

Der lå 16 kilo kemikalier til fremstilling af en eller flere bomber, 166 stålkugler og 100 meter sprængsnor.

- Jeg får kuldegysninger ved tanken om, hvad det her kunne være brugt til. Kemikalierne er til fremstilling af en bombe, der ville være dødbringende, hvis den blev placeret i en menneskemængde. Jeg har meget svært ved at se, at man kan komme med en forklaring om, at man var interesseret i at fremstille fyrværkeri, siger tidligere operativ chef i PET, Hans Jørgen Bonnichsen, til Ekstra Bladet.

De 166 stålkugler ville - hvis de var blevet anbragt i en bombe - have virket som dræbende projektiler.

Politiet fandt under ransagningen af huset fem kilo aluminiumspulver, fem kilo svovlpulver og seks kilo kaliumnitrat. Efterforskningen har også vist, at den 34-årige syrer havde foretaget en eller flere prøvesprængninger.

På storebrorens bopæl i Dessau i Tyskland fandt politiet tændsnor, tekniske komponenter og pyrotekniske dele med en samlet eksplosivmasse på 4,4 kilo. Politiet mener, at lejligheden i Tyskland blev anvendt til dele af forberedelserne til terror-angrebet.

Skydevåben og skarpe skud

I huset i Holbæk fandt politiet også tre skydevåben og 300 tilhørende skarpe patroner. Det var en maskinpistol, et glatløbet haglgevær og en riffel med kikkertsigte.

Hans Jørgen Bonnichsen mener, at anklageskriftet viser, at terror-cellen tilsyneladende var meget langt fremme i forberedelserne.

- Jeg har ikke tidligere oplevet en terror-sag, hvor man var fundet så mange ting, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Politiet fandt også et hjemmelavet IS-flag og en koran, hvor passager med kampen mod de vantro var understreget.

Villaen i Holbæk rummede 16 kilo kemikalier til sprængstof, 166 stålkugler og tre skydevåben med 300 skarpe patroner. Foto: Per Rasmussen

Efter anholdelserne mente operativ chef i PET, Flemming Drejer, at et terror-angreb var afværget.

- Vi ved ikke, om målet var i Danmark eller Tyskland. Vi er åbne over for, hvor det kunne være sket henne. Det bekræfter desværre, at vi står over for en alvorlig terror-trussel i Danmark, sagde chefpolitiinspektøren.

Ifølge tiltalen holdt den 31-årige kvinde og den 37-årige mand vedvarende og tæt kontakt med den 34-årige mand under forberedelserne til terror-angrebet, hvor målet er ukendt.

Penge og hjælp til IS-kriger

Den 34-årige syrer har, ifølge tiltalen, haft tæt kontakt med en navngiven person fra Islamisk Stat, som han 13 gange fra 2014 til 2017 overførte penge til - samlet cirka 85.000 kr. Han hjalp også IS-krigeren med at skaffe landkort og programmer til at redigere landkort på internettet.

Parret fra Holbæk er også tiltalt for at have hjulpet IS-terroristen med at oprette en profil på det sociale medie Whatsapp og stille to telefonnumre til hans rådighed. Det betød, ifølge tiltalen, at parret faciliterede og understøttede mandens virke i Islamisk Stat.

Alle tre tiltalte kræves udvist af Danmark for bestandigt, hvis de kendes skyldige. Den irakiske kvinde har fået dansk indfødsret, men den skal frakendes, så hun kan udvises, lyder tiltalen. Hun har angiveligt dobbelt statsborgerskab.

Retssagen starter 24. august som et nævningeting ved Retten i Holbæk. Der er afsat 30 retsdage og dommen forventes 16. december.

Sagerne mod de øvrige 13 personer, der blev anholdt 6. februar 2021 og varetægtsfængslet, er opgivet. Det vil sige, at 10 personer har fået brev om, at sagerne mod dem er opgivet. Hovedparten sad varetægtsfængslet i et par måneder, inden de blev løsladt.

Politiet gik grundigt til værks, da huset i Holbæk blev ransaget. Foto: Per Rasmussen

Statsadvokat i København Lise-Lotte Nilas siger om tiltalen: - De tre personer havde anskaffet flere funktionsdygtige våben med tilhørende ammunition. Derudover anskaffede de kemikalier og materialer, der gjorde dem i stand til at fremstille sprængstof, som vi mener skulle bruges ved et terrorangreb. Det er også vores opfattelse, at planerne mislykkedes, fordi de blev anholdt af politiet.