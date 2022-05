Uhyggeligt fund

Flere ligrester er dukket op i en sø uden for Las Vegas, som er tørret ind under tørken

I begyndelsen af maj gjorde amerikansk politi et skræmmende fund i søen Lake Mead.

Her blev ligresterne fra et offer for en årtier gammel drabssag fundet i en tønde.

Nu er endnu et lig dukket op i søen, skriver BBC.

Rekordlav vandstand

Søen, der ligger uden for Las Vegas i Nevada, har den seneste tid haft rekordlav vandstand på grund af tørke i delstaten.

Derfor meldte politiet allerede i forbindelse med fundet af det første lig, at de ikke kunne udelukke, at flere lig ville dukke op i den indtørrede sø.

Og det var netop, hvad der skete, da en parkbetjent lørdag rapporterede endnu et fund af ligrester.

- Efterforskningen er i gang. Der er ingen yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt, lød det i en udtalelse fra de nationale parkmyndigheder, som patruljerer i det område, hvor Lake Mead ligger.

- Jeg var i chok

Det var to søstre, som var ude at stå på paddleboard på søen, der gjorde det seneste fund af ligrester.

- Først troede jeg, at det var et tykhornsfår, og så begyndte vi at grave rundt om det. Da vi opdagede kæben, gik det op for os, at det var ligrester fra et menneske, fortalte den ene søster, Lindsey Melvin, til lokale medier, efter de havde gjort fundet.

- Jeg var i chok i lang tid. Jeg troede ikke på, at vi rent faktisk havde fundet ligrester fra et menneske, lød det fra den anden søster, Lynette Melvin.

Der er endnu ikke noget, som tyder på en forbrydelse i forbindelse med det seneste fund. Men politiet oplyser, at de vil efterforske sagen, hvis det skulle vise sig, at der tale om drab.