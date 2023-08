Uhyggeligt hjemmerøveri: Truede kvinde med jagtgevær

Nordjyllands Politi har fredag været til stede i Jerslev i Brønderslev kommune, efter de kort før klokken 11 modtog en anmeldelse om hjemmerøveri.

Her var en gerningsmand med et jagtgevær troppet op på en 68-årig kvindes adresse på Trangetsvej. Han truede kvinden til at udlevere et dankort, hvorefter han flygtede fra stedet.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I slutningen af juli fandt to andre hjemmerøverier sted i Nordjylland, og gerningsmanden er endnu ikke fundet. Det ene fandt sted i Klokkerholm-området 28. juli, imens det andet, som udviklede sig til et slagsmål, fandt sted i Flauenskjold 24. juli.

Samme gerningsmand

'Efterforsker vurderer ud fra gerningsmandens modus og signalement, at der kan være tale om den samme person,' skriver politiet i pressemeddelelsen.

Annonce:

- Alle tre steder har gerningsmanden valgt at slå til på lidt isolerede adresser og mod enlige, ældre personer, og har ved brug af jagtgevær forsøgt at true sig til at få udleveret værdier, udtaler politikommissær hos politiets efterforskningscenter i Hjørring Thomas Due Albrektsen.

Politikredsen har nu iværksat en 'massiv efterforskning' i forbindelse med røveriet i Jerslev. Blandt andet skal der foretages afhøringer, undersøgelser på stedet, sporsikring og søgning med hunde i området.

Søger vidner

Politikommissæren opfordrer borgere i områderne være særligt opmærksomme.

- Vi er meget interesseret i oplysninger, hvis nogen har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet – eller som i øvrigt kan bidrage med oplysninger til sagens opklaring. Hvis nogen i området har installeret overvågningskamera, eller har kørt i en bil med dashcam i området omkring Trangetvej omkring gerningstidspunktet, så hører vi gerne fra dem.

- Det samme gælder, hvis man har observeret en mand, der passer på signalementet – særligt i nærheden af hæveautomater i det nordjyske, afslutter Thomas Due Albrektsen.

Gerningsmanden beskrives som mand, cirka 175 centimeter høj, lys i huden og kraftig i ansigtet. Han talte dansk og var iført blå jakke, blå sko og mørk rullekrave trukket op over ansigtet.

Ekstra Bladet har talt med de to mænd, der i slutningen af juli blev udsat for røveri med få dages mellemrum. Læs mere her.