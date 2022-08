Uhyggeligt lydklip i retten: Drabsoffer skudt mens han ringede 112

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): Abdinur Mohamed Ismael befandt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt og blev ulykkeligvis ramt gennem hovedet, da han tilfældigt kom i krydsild i en skudveksling mellem bandekriminelle i Egeparken i Vollsmose.

Men den 31-årige dansker med somalisk baggrund var en mønsterborger til det sidste. Det viste forelæggelsen i nævningesagen mod i alt fem mænd, som sidder på anklagebænken ved Retten i Odense. Fire af de fem er tiltalt for manddrab.

Under sagens første retsmøde af forventet 22 afspillede senioranklager Jacob Thaarup et uhyggeligt lydklip, hvor man hørte Abdinur Mohamed Ismael den pågældende aften 24. juni 2020 kort før midnat.

Men man nåede ikke at høre hans stemme. For i de sekunder, der gik fra han ringede op til alarmcentralen for at sige, at der var skyderi omkring hans bopæl, og til han fik forbindelse med den vagthavende, var han blevet ramt af skud gennem hovedet.

Gerningsstedet i Egeparken i Vollsmose er umiddelbart ud for ofret Abdinur Mohamed Ismaels eget hjem. Foto: Finn Frandsen

- Hallo? Hallo?

- Det er alarmcentralen. Har du brug for hjælp?, lød det først fra vagten.

Men Abdinur kunne ikke sige noget, selv om han tydeligvis forsøgte. Derimod kunne man høre ham blive kvalt i sit eget blod.

- Hallo? Hallo?, lød det gentagne gange i den anden ende af røret.

Men da var skaden allerede sket.

Den 31-årige mønsterborger, som netop var kommet hjem fra sit arbejde på Coops højlager i Hjallese, var blevet ramt gennem hovedet. Kuglen havde ramt ham i underkanten af munden, og han havde fået sin halspulsåre revet over af projektilet.

Pårørende forlod retssalen

Umiddelbart før afspilningen af lydklippet i retten havde ofrets familie valgt at forlade retslokalet.

Senioranklager Jacob Thaarup havde da heller ikke lagt skjul på, at det var barske 40-45 sekunder, han ville dokumentere.

- Jeg skal advare om det, jeg afspiller nu. Det er det tidspunkt – på cirka 40 sekunder – hvor Abdinur er ved at blive kvalt i sit eget blod, sagde han, hvorefter familien, som siden retsmødets begyndelse har siddet på tilhørerrækkerne bagest, forlod den store nævningesal.

Sagen fortsætter mandag eftermiddag, hvor afhøringen af den første af de tiltalte går i gang.

Uskyldige drabsofre for brutale bander

Ekstra Bladet følger sagen i Retten i Odense…

