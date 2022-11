Uhyggeligt mysterium: Hvorfor blev de skånet?

Politiet er stadig på bar bund i sagen, hvor fire studerende blev dræbt. Seneste nyt er, at en række rygter er blevet afvist, mens hele USA stiller spørgsmålet: Hvorfor blev to andre studerende skånet

Et uhyggeligt drab på fire unge studerende i den amerikanske studieby Moscow i delstaten Idaho byder stadig på flere spørgsmål end svar.

I skrivende stund er status, at myndighederne stadig ikke har en mistænkt eller et mordvåben. Og de mange ubesvarede spørgsmål har fået rygterne til at svirre i lokalsamfundet.

Først var en rød Mustang bragt i fokus på de sociale medier, ligesom et dødsfald et helt andet sted i byen fra 22. februar blev koblet sammen med drabene på de fire studerende.

Men nu slår politiet fast, at de to ting intet har med drabene at gøre. Absolut ingenting.

'Medierne har spurgt ind til et dødsfald på Baker Street i februar 2022, men vi har oplyst, at der var tale om en overdosis. Den sag har intet at gøre med efterforskningen.'

'Der har været meldinger online om, at en rød Mustang er en del af drabsefterforskningen. Denne information er ikke korret, og bilen har intet at gøre med sagen', skriver politiet i et opslag på Facebook.

De fire ofre Madison Mogen, Xana Kernodle, Kaylee Goncalves og Ethan Chapin bliver mindet i byen. Foto: Nicholas K. Geranios/Ritzau Scanpix

Hvorfor?

Samtidig opfordrer de til, at alle potentielle vidner eller personer med oplysninger melder sig. Men beskeden er den sammen. Vi har stadig ingen svar.

Heller ikke på, hvorfor to personer blev skånet af drabsmanden. Efter drabene er det nemlig kommet frem, at de fire venner ikke var alene hjemme, da drabene fandt sted.

Mens de befandt sig på henholdsvis anden og tredje sal i huset, lå to andre roommates og sov nedenunder. De to overlevende er blevet identificeret som Dylan Mortensen og Bethany Funke, og medierne i USA stiller lige nu spørgsmålet: Hvorfor blev de skånet

Parret har dog ikke ønsket at udtale sig offentligt, men har for nyligt lagt et billede op af matchende tatoveringer som hyldest til de dræbte.

Politiet arbejder på højtryk for at finde de afgørende spor. Foto: Zach Wilkinson/Ritzau Scanpix

På bar

Barndomsveninderne Kaylee Goncalves og Madison Mogen på 21 år havde ifølge politiet været i byen på en lokal bar den aften, de blev dræbt.

20-årige Xana Kernodle og Ethan Chapin blev også dræbt den aften. De havde været kærester i et års tid, og Xana Kernodle arbejdede sammen med Madison Mogen på en græsk restaurant.

Politiet siger, at man efterforsker alle spor, og opfordrer folk til lade være med at motivforske og i stedet lade politiet gøre sit arbejde.