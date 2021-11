Uhyggeligt røveriforsøg på tankstation: Bar gysermaske

To mænd forsøgte natten til fredag at begå et røveri på en Circle K-tankstation i Aalborg

En ekspedient på en Circle K-tankstation på Hadsundvej i Aalborg Øst fik natten til fredag en ubehagelig oplevelse, da to maskerede mænd forsøgte at begå et røveri.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

De to mænd truede med en softgunpistol ekspedienten til at udlevere kassebeholdningen. Den ene gerningsmænd havde en maske kendt fra Fredag den 13.-gyserfilmene over hovedet.

Efter at ekspedienten flere gange havde fortalt de to gerningsmænd, at det ikke var muligt for ekspedienten at få adgang til det lukkede kassesystem, løb de to mænd fra tankstationen.

Politiet vil gerne tale med vidner, der har set gerningsmændene eller har andre oplysninger. Folk kan ringe på 114 til Nordjyllands Politi.

Ud fra overvågningsbilleder har politiet givet følgende signalement af de to gerningsmænd:

Den ene gerningsmand beskrives som 185 centimeter høj, almindelig af bygning og lys i huden. Personen havde en sort maske på og var iført en grøn hættetrøje, blå cowboybukser og sorte sko med hvide såler.

Den anden gerningsmand beskrives som 175 centimeter høj og lys i huden. Personen havde en gul maske med røde striber, kendt fra Fredag den 13.-filmene og var iført en hvid hættetrøje, sorte bukser og sorte sko.

Politiet modtog anmeldelsen kl. 03.16.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.