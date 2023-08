Uhyggeligt shelter-drab: Lig fundet i et brændende bål

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

I forsøget på at finde vidner til drabet ved et shelter i Nordjylland frigiver politiet nu nye oplysninger.

Og de er barske.

Offeret blev nemlig fundet i et brændende bål af flere vidner, som tilkaldte politiet til stedet, der ankom kort derefter lørdag 5. august klokken 13.35.

De retsmedicinske undersøgelser viste efterfølgende, at den 58-årige mand var blevet dræbt af knivstik forinden.

Politiets teori er, at manden blev dræbt på selve shelterpladsen ved Vadum flere timer inden bålafbrændingen, og det kan formentlig allerede være sket fredag.

'Utrygt'

Politiet frigiver dog ikke alle detaljer om drabet af hensyn til efterforskningen.

Annonce:

- Det er en meget alvorlig og tragisk sag, som vi efterforsker intenst, så den kan blive opklaret. Den er dybt tragisk for de pårørende, og det er også utrygt for lokalsamfundet i Vadum. Derfor har vi i øjeblikket mange kræfter indsat i opklaringsarbejdet, siger politikommissær Carsten Straszek i en pressemeddelelse.

For at komme nærmere det præcise forløb omkring drabet søger politiet fortsat vidner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den 44-årige er nu blevet varetægtsfængslet. Foto: Jan Herkert Pedersen

To særligt interessante

Politiet har tidligere været ude og efterlyse to til tre specifikke vidner. Det fastlægges nu til kun at være to personer.

Der er tale om to mænd, der havde opholdt sig på shelterpladsen torsdag aften. De to menes at komme fra henholdsvis Odense og Aarhus og kan have været der i forbindelse med en vandretur, ligesom de kan have overnattet der til fredag.

- Vi opfordrer fortsat stærkt disse to vidner til at henvende sig til os på telefon 114, da de kan have vigtige informationer af betydning for vores opklaringsarbejde, siger Carsten Straszek i politiets pressemeddelelse.

Annonce:

Efterforskningen har allerede ledt politiet til en anholdelse af en 44-årig mand, som politiet mener har haft perifert kendskab til offeret via shelterpladsen i dagene op til drabet. Han er sigtet for manddrab.

'Kontakt os!'

Men der kan også have været andre personer i området, der kan være med til at belyse sagens forløb.

Politikommissær Carsten Straszek peger konkret på to tidsperioder, som er særligt interessante for politiet.

Den ene er fredag 4. august 2023 i tidsrummet kl. 10.15 til 11.30 samt dagen efter lørdag 5. august 2023 i tidsrummet kl. 12 til 13.30.

- Har man befundet sig på eller omkring shelterpladsen i Vadum i disse tidsrum, så er vi særligt interesserede i at høre fra dem, siger politikommissæren.

- Kontakt os på 114 – og ring heller en gang for meget end en for lidt, siger han.

Nordjyllands Politi hører også gerne fra andre vidner, der har været på eller omkring shelterpladsen i hele perioden fra fredag 4. august og frem til lørdag 5. august kl. ca. 13.30.