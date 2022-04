Ukrainsk flygtning voldtaget

I Tromsø er en 17-årig ukrainsk pige blevet voldtaget. Pigen er fornyligt flygtet fra krigen i Ukraine.

En 20-årig mand er sigtet i sagen.

Det skriver Dagbladet.no.

Voldtægten skulle være sket torsdag, og udfra politiets oplysninger så er pigen at betragte som flygtning. Advokat ved politiet i Tromsø Kjersti Mari Nilsen vil dog ikke sige mere om relationen mellem drengen og pigen.

Den sigtede er blevet pågrebet, og er blevet varetægtsfængslet i fire uger, fordi der er fare for, at han gentager handlingen. Manden er tidligere kendt hos politiet for sædelighedsforbrydelser.

- Han er tiltalt i en anden straffesag. Med denne sag oveni, så mener politiet at der er fare for gentagelse, siger Kjersti Mari Nilsen til Dagbladet.