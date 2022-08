Ukrainsk kvinde infiltrerede Donald Trumps resort

Kvinden udgav sig for at være arving til Rothschild-familien

Inna Yashchyshyn fik hyggesnakket med både Donald Trump og den amerikanske senator Lindsey Graham på Trumps enorme resort Mar-a-Lago i Florida.

Det gjorde hun, fordi hun udgav sig for at være en arving til den velhavende bank-familie, Rothschild.

Det skriver The Guardian.

Den 33-årige ukrainske kvinde bliver nu efterforsket af FBI. Og netop FBI's chefer og den britiske efterretningstjeneste MI5 udsendte i starten af juli 2022 en advarsel mod systematisk spionage i Vestens økonomier.

FBI-ransagelse

En måned efter advarslen ransagede FBI Donald Trumps Mar-a-Lago-resort uden varsel på jagt efter hemmelighedsstemplede dokumenter om atomvåben.

Lørdag kom så det frem, at justitsministeriet i samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste vil vurdere, om det har været et trussel mod den nationale sikkerhed, at de klassificerede dokumenter er blevet opbevaret i Mar-a-Lago.

Det er dog ikke første gang, at Mar-a-Lago er blevet infiltreret af udlændinge under dække.

Kinesisk infiltrering

For tre år siden sneg kinesiske Yujing Zhang sig ind på resortet, da hun fik overbevist en Secret Service-agent ved indgangen om, at hun var medlem og bare skulle en tur i poolen.

Til receptionisten sagde hun, at hun skulle deltage i et FN-arrangement, men sådan en begivenhed var ikke lige noteret i kalenderen den dag, og Zhang afslørede dermed sig selv.

Agenter fandt ud af, at hun bar to kinesiske pas, 8.000 dollars i kontanter, fire mobiltelefoner, en bærbar computer, en ekstern harddisk, et USB-stik med en computervirus, men ingen badedragt.

Zhang blev idømt otte måneders fængsel med efterfølgende deportering.

Donald Trump købte i 1985 Mar-a-Lago for omkring ti millioner dollars (cirka 75 millioner kroner). Resortet kan kun bruges af medlemmer, og Trump selv har en fløj kun for ham. Foto: Steve Helber/Ritzau Scanpix

Selfie med atomkoder

Der er flere eksempler på, at sikkerheden har haltet på Donald Trumps Mar-a-Lago.

Tidligt i Trumps præsidentperiode talte han nemlig med Japans daværende premierminister Shinzo Abe i en gårdhave på resortet. Her gik snakken blandt andet på en nordkoreansk missiltest, mens spisende gæster så og lyttede med.

I et andet tilfælde tog en gæst, der lige havde taget en selfie med Trump og Abe, også en selfie med en militærassistent, der bar en sort lædertaske.

Men det var ikke hvilken som helst taske - den indeholdt nemlig de koder, der skal til for at iværksætte et atomangreb. En taske, der går under navnet 'fodbolden.'

