Ukrainsk kvinde voldtaget: Andre flygtninge anholdt

To mænd anholdt for sex-overgreb på tysk flygtningehjem i Düsseldorf

En trist og brutal sag har tilsyneladende udspillet sig på et skib i Düsseldorf, der huser flygtninge. Her har en kvinde anmeldt, at hun er blevet voldtaget af to mænd.

Ifølge Bild er offeret en 19-årig ukrainsk kvinde. Ifølge det tyske medie udspandt voldtægten sig 6. marts.

Skibet, Oscar Wilde, ligger til kaj i Düsseldorf, og her har man anbragt flygtninge fra Ukraine.

To mænd er anholdt i sagen. Her er der tale om mænd fra henholdsvis Irak og Nigeria, der ifølge Bild har påberåbt sig Ukrainsk statsborgerskab.

Ud over den dobbelte voldtægt efterforsker politiet ligeledes, om der er hold i påstanden om, at der ukrainske statsborgere, og i den forbindelse hvordan de har fået fat på de ukrainske pas.

Tyskland har førsteprioritet hos en stor del af de man ukrainere, der er på fugt fra krigen i Hjemlandet. Overalt i mange tyske byer kæmper man for at finde plads flygtningene.

Selvsamme Bild beskriver, hvordan der dagligt ankommer godt tusinde flygtninge til eksempelvis Hamburg. I München taler man om, at man er gået i katastrofe-modus.

Den store flygningestrøm væk fra Ukraine har tidligere fået tyske myndigheder til at skærpe overvågningen af situationen. Her har man ved flere lejligheder bortvist mænd fra hovedbanegården i Berlin.