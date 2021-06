Ulovlig import af over 100 hundehvalpe udløser fængsel

Flere end 100 hundehvalpe af racen fransk bulldog blev over et år ulovligt indsmuglet fra Polen og solgt i Danmark.

Mandag er tre mænd i 50'erne fra Kolding og Gram blevet dømt i sagen.

Retten i Kolding har afgjort, at den ene af mændene skal idømmes seks måneders fængsel. Han har i retten erkendt at have købt et mindre parti hvalpe i Polen.

De to andre mænd nægtede sig skyldige. Den ene er idømt fire måneders fængsel, som er gjort betinget med vilkår om 100 timers samfundstjeneste.

Den tredje tiltalte straffes med en bøde på 100.000 kroner. Han er kun dømt for to tilfælde af indsmugling svarende til omkring 20 hundehvalpe, mens de to andre er dømt for 11 tilfælde, som drejer sig om i alt 111 hundehvalpe.

De to førstnævnte mænd har desuden fået konfiskeret 330.000 kroner hver. Det svarer til det, som de har tjent på at sælge hvalpene.

Alle tre dømte er desuden blev frakendt retten til erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde i en periode på fem år fra endelig dom.

Hvalpene blev solgt via annoncer på Den Blå Avis og Gul og Gratis. Men mændene var ikke registreret som importører, og de havde ikke tilladelse til erhvervsmæssig handel med dyr.

Dyrene var desuden ikke offentligt registreret, havde ingen dyrepas og havde ikke været undersøgt af en dyrlæge.

Anklageren har under retssagen forelagt, hvordan 14 ud af de mange hvalpe blev syge. Nogle fik tarminfektionen Giardia. Det viser flere sms-beskeder.

Under retssagen er en lang række vidner blevet afhørt om deres køb af hvalpe. 13 købere havde i retten krævet erstatning for navnlig køb af fejlbehæftede hunde og udgifter til dyrlæge.

Men Retten i Kolding har ikke taget stilling til, om der skal give erstatning, og det vil i stedet skulle køre som en civil retssag.

De tre tiltalte og anklagemyndigheden har to uger til at afgøre, om de vil anke dommen. Anklager Lone Petri Kristensen fortæller, at de nu skal have gransket den lange dom.

- Vi er meget tilfredse med dommen. Det er et godt signal, at der er udmålt en frihedsstraf, siger hun.

Hos Dyreværnet er der dog ikke tilfredshed at spore. Direktør Rikke Christensen-Lee udtaler, at de havde håbet på en langt højere økonomisk straf og livslang frakendelse af retten til erhvervsmæssig handel med dyr.

- Det er dybt frustrerende, at disse skruppelløse hundehandlere slipper så let. Med den høje fortjeneste, der er ved hvalpehandel, frygter vi, at de vil fortsætte under radaren.

- Det er især også bekymrende, at de har ladet som om, at hvalpene var dansk stueavl ved at vise en 'morhund' frem. Det viser tydeligt, at hundehandlerne er dygtige til at snyde køberen til at føle sig tryg, skriver hun i en skriftlig kommentar.