Ulovlig tendens spreder sig: Styrelse advarer

Er du blevet fristet til at købe et flot klistermærke til at pryde din ellers kedelige nummerplade?

I så fald er du ikke den eneste.

Det er nemlig en stigende tendens, som Motorstyrelsen har bemærket blandt nogle bilejere, der ændrer designet på deres nummerplade med klistermærker og andre mærkater.

Men nu advarer styrelsen imod at lade sig friste af klistermærkerne. Det er nemlig ulovligt, og kan ende med at koste en bøde.

Det skriver Avisen Danmark.

Dække over EU-mærke

Klistermærkerne, som kan pifte nummerpladerne op, kan købes i forskellige webshops og flere steder på sociale medier.

- Hvis Motorstyrelsens medarbejdere spotter klistermærkerne under en kontrol sammen med politiet, så vil bilejeren blive stoppet og præsenteret for et bødeforlæg på 1000 kroner, udtaler underdirektør i Motorstyrelsen, Claus Holm, til Avisen Danmark.

Styrelsen fortæller, at det særligt er mærkater, der kan dække over EU-mærket, som er populært.

Selvom det kan friste, så understreger Claus Holm, at det er ulovligt, og han opfordrer bilejere til at undgå klistermærkerne.

I 2009 blev det indført, at danskerne fremover fik muligheden for at vælge en nummerplade med det blå EU-mærkat og den danske landekode.