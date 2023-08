Ulovligt: 50 nedgravede heste

Politiet har sammen med flere myndigheder gennemført et uanmeldt tilsyn på det omstridte Stutteri Viegård

Ved et stutteri nord for Viborg har myndighederne under en stor aktion onsdag fundet cirka 50 nedgravede heste.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi onsdag aften i en pressemeddelelse.

Samtidig er omkring 390 levende heste blevet tilset. Nogle af dem har været udsat for uforsvarlig behandling, konkluderer myndighederne.

Den usædvanlige indsats er udført af politiet i samarbejde med både Fødevarestyrelsen og Viborg Kommune.

Med gravemaskiner er jorden blevet endevendt flere steder ved stutteri Viegård, som ligger nær Skals.

Gennem længere tid har politiet modtaget anmeldelser om mulige overtrædelser af dyreværnsloven på stutteriet, og myndighederne har flere gange tidligere i år været på kontrolbesøg.

På et pressemøde onsdag eftermiddag har Viborg Kommune oplyst, at nedgravning af døde heste kræver en tilladelse fra kommunen - og at der ikke er blevet søgt om tilladelse.

- Det er ulovligt og et brud på miljøbeskyttelsesloven, udtaler direktør Hans Jørn Laursen fra Viborg Kommune i pressemeddelelsen onsdag aften.

Prøver af de opgravede heste vil blive sendt til undersøgelse på Københavns Universitet. Her skal patologer forsøge at fastslå, om hestene er døde af udsultning, oplyser Fødevarestyrelsen.

I forvejen er politiet i gang med en større efterforskning om overtrædelser af dyreværnsloven. Fire sigtelser drejer sig om i alt 35 forhold, oplyste politiet 9. august.

Om de levende cirka 390 heste hedder det, at flere heste er blevet behandlet uforsvarligt. Reaktionen er 'et større antal pålæg', hedder det i pressemeddelelsen onsdag aften.

Men dyrlægerne har ikke set eksempler på groft uforsvarlig behandling af heste eller på mishandling, lyder det fra myndighederne.

Stutteriet, der ejes af John Byrialsen, er omstridt. På Facebook har der været publiceret fotos af afmagrede dyr.

I løbet af sommeren har borgere gennemført demonstrationer nær stutteriet, og der har været flere tilfælde af fysiske konflikter mellem de ansatte og demonstranter.

- Det er helt uacceptabelt, har vicepolitiinspektør Christian Toftemark tidligere sagt.

Onsdag aften maner han igen til ro. Han appellerer til, at såvel ansatte som andre borgere overholder reglerne 'og undgår at optrappe konflikter.'