Ulovligt fyrværkeri bag voldsom eksplosion

Det var sandsynligvis kraftigt ulovligt fyrværkeri, der var årsagen til nattens eksplosion i et boligkvarter på Kildeager i Brønshøj. Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Politiet siger, at der ikke er nogen, der er kommet til skade, ligesom at de ikke vurderer, at der er fare for yderligere. Endnu er ingen anholdt.

Ekstra Bladet har talt med en beboer i en andensals-lejlighed, der ligger i umiddelbar nærhed af eksplosionsstedet. Han lå og sov, da han hørte eksplosionen.

- Det var en kæmpe eksplosion. Et kæmpe brag. Og så så jeg en masse røg, fortæller han.

Hans vinduer er ikke gået i stykker, men da han kom ned på gaden, kunne han konstatere, at der var adskillige ruder, der var smadret.

- Hvad tænkte du, da du vågnede ved braget?

- Skal jeg være helt ærlig, så lød det som en bygning, der var sprunget i luften. Det er ikke noget, jeg har hørt før, siger han.

Han kalder i øvrigt området for roligt.

Ekstra Bladets fotograf på stedet fortæller, at EOD (Ammunitionsrydningstjenesten), kemisk beredskab, teknikere og hunde er i området.

Han fortæller, at teknikerne koncentrerer sig om området under altanen, hvor der ligger en masse ting, som de går og undersøger. Der er kælderrum i bygningen, men det er ikke muligt at komme så tæt på, at det er muligt at bestemme, om eksplosionen er sket foran altanen, eller inde i kælderen. Eksempelvis er det ikke til at se, om vinduerne er sprunget indad eller udad.

Men eksplosionen har været så kraftig, at der er røget ruder i stuelejligheden, i lejlighederne på hver side af den plus lejligheden over. Derudover er vinduer i kælderrummene på hver siden smadret, ligesom der også er røget ruder i en bygning, der ligger måske tyve meter væk, der ligger parallelt med den ramte bygning.

- Der har været brag på, konstaterer fotografen.

