Ulykke: 11-årig dreng fløjet til Rigshospitalet

Drengen fik en gren ind i maven, da han faldt ned fra et træ

En 11-årig dreng er blevet fløjet med helikopter til Rigshospitalet.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

- Han var ude at klatre i træer i spisefrikvarteret. Her falder han ned og ned over en gren, der ryger gennem ham. Jeg mener, det var i maven, siger vagtchef Bo Georg Petersen.

Ulykken er sket i Rønnede på det sydlige Sjælland. Vagtchefen fortæller, at det er sket i området omkring Rønnede Hallen, hvor der ligger et grønt område, som de leger i, når der er pause.

- Der var nogle andre børn til stede, som henter en gårdvagt, siger vagtchefen.

Der blev tilkaldt politi, ambulance og redning, der fik drengen frigjort. Omkring klokken 12.50 blev han fløjet med helikopter til Rigshospitalet, hvor han bliver behandlet.

Det er uvist, hvor stor grenen var, og hvor omfattende skaderne er.

- Lægerne tog over, og vi har ikke hørt noget fra hospitalet endnu, siger vagtchefen.

Drengens pårørende er underrettet.

