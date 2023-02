Ulykke hos Lego: Tre sendt på sygehuset

Tre personer er mandag formiddag blevet kørt på hospitalet efter en ulykke hos Lego på Systemvej i Billund.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til JydskeVestkysten.

- Der er tre tilskadekomne. Deres tilstand kender vi ikke yderligere, men de er blevet kørt på sygehuset, fortæller vagtchef Jesper Knudsen.

Han fortæller, at meldingen om ulykken kom kort før klokken 10, og at Arbejdstilsynet har været på stedet sammen med politiet for at undersøge sagen.

Det er endnu uvist, hvad der præcist er sket.

Ekstra Bladet følger sagen ...

