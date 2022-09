Ulykke i dansk zoo: Giraf død

Hangiraffen døde efter et opgør med et ophæng til foder, oplyser Københavns Zoo

Sommeren har ikke været god ved girafferne i Københavns Zoo.

I juni måtte de langhalsede drøvtyggere evakueres, fordi der var udbrudt brand i girafstalden.

Nu lyder det i en pressemeddelelse, at en giraf i zooen ved Frederiksbergs Have er død i en ulykke i slutningen af august:

Torsdag morgen (18. aufust, red.) blev ZOOs hangiraf fundet død i forgården til girafstalden. Giraffen var kommet i karambolage med et ophæng til foder. Det er første gang, der er sket en ulykke af den karakter, og ZOO betragter det derfor som et tragisk uheld. Ophængsløsningen vil nu blive undersøgt for at sikre, at der ikke sker lignende uheld i fremtiden'.

Den fire årige hangiraf kom til København fra en zoologisk have i den hollandske hovedstad, Amsterdam, i 2020.

Han efterlader sig to unger, oplyser København Zoo videre.

Ligeledes er en hungiraf blevet parret med den nu afdøde hangiraf, hvorfor der kan være en lille girafunge mere på vej.

Interview med Zoo medarbejder omkring brand ved girafferne i juni.

