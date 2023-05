Ulykke på Bornholm: Faldt 8-10 meter

Det føles måske som lidt af en nedtur at runde de 30 år.

Og for en spansk turist, der var på klatretur på Bornholm med en flok venner, blev nedturen helt bogstavelig fredag eftermiddag.

Ifølge Bornholms Tidende udviklede turistens 30-års fødselsdag sig nemlig til en slemt uhyggelig ulykke, da han under klatreturen faldt otte til ti meter, inden faldet blev stoppet brat af sikkerhedsrebet.

Ulykken betød, at Bornholms Brandvæsen måtte have gang i deres eksperthold inden for højderedning, fortæller indsatsleder Kim Riis til lokalmediet. Den nu forslåede 30-årige måtte reddes på en båre og blev efterfølgende ført til hospitalet i ambulance. De to venner blev også reddet op af granitbruddet i samme ombæring.

Ifølge indsatslederen slap han dog umiddelbart med ansigtsskader samt 'rifter og huller'. Med andre ord slap han med mindre skader - og formodentlig en skræk for livet.