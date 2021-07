Ulykke: Sprang ud fra kran

En 24-årig mand er blevet hentet med ambulance sent søndag eftermiddag efter et ulovligt udspring fra en kran nær operaen i Københavns Havn.

- Han er hoppet ud fra en kran, hvor han så har ramt bunden i forbindelse med udspringet, siger vagtchef Michael Andersen fra Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Vi fik os en lille snak med ham bagefter, tilføjer han.

Foto: Kenneth Meyer

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet hang der et reb fra kranen, som man kunne svinge sig ud fra. Kranen er cirka 20 meter over vandoverfladen.

Han fortæller yderligere, at en dykker har været ude med et lod for at måle, hvor dybt der var. Dykkerne målte vanddybden til to meter.