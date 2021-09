Ulykkelig dommer: Jeg kunne sparke mig selv

Paraderne er nede. Der er ingen fornægtelse at spore i Ulla Otkens stemme.

Den 59-årige retssassessor og dommer står ved, at hun over tre måneder frem til januar i år blev kendt skyldig i tre domme i Den Særlige Klagerret med misbilligelse af sin opførsel i Retten på Frederiksberg.

Ulla Otken lægger sig fladt ned, da Ekstra Bladet spørger til hendes karrieremæssige nedtur og de fejl, som udløste den.

- Det er selvfølgelig ubehageligt, og jeg kunne sparke mig selv en million gange for det, forklarer Ulla Otken.

Hun erkender, at den juridiske afklapsning er berettiget. Men hun pointerer samtidig, at hun i netop de år var presset ud over kanten fysisk og psykisk.

- Jeg var fuldstændig færdig som popsanger, siger Ulla Otken.

Ulla Otken har intet ønske om at løbe fra sine fejltagelser som dommer i Retten på Frederiksberg. Hun erkender, at hendes opførsel i de sager, der udløste klagesagerne, ikke var i orden. Foto: Anthon Unger

Var ved at dø

Det var hun af flere grunde. I 2017 blev UIla Otken med egne ord ramt af 'et akut hjertesvigt og var ved at dø'. Hun blev reddet af en hjerteoperation, men er aldrig kommet sig fuldstændig.

Ud over det svækkede helbred kom så, at hun hen imod 2019, da hun blev konfronteret med den første sag i Den Særlige Klageret, fik ansvaret som værge for sin Alzheimers-ramte mor. Hendes parforhold gik i stykker, og samtidig var hun underlagt et hårdt arbejdspres.

Ulla Otkens chef var lydhør og satte hende på nedsat tid. Men det endte med, at hun af forskellige grunde følte sig presset til at gå tilbage på fuld tid ved retten.

- Det skulle jeg aldrig have gjort. Jeg var ikke mig selv, og efterfølgende kan jeg se, at jeg skulle have meldt mig syg. Jeg fik, hvad min psykolog har kaldt en belastningsreaktion. Det gjorde, at jeg opførte mig underligt, siger Ulla Otken.

Hun forklarer beslutningen om at arbejde på fuld tid med, at hun er opdraget til at bide tænderne sammen.

Ulla Otken er stadigvæk ansat som retsassessor i Retten på Frederiksberg. Hun fastholder, at hun har taget kritikken og dommene i klageretten til sig og sætter nu alt ind på at udvise faglig dygtighed og respekt for omgivelserne i sit arbejde. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hun så ikke signalerne

- Men hvad så med dommen fra 2004, hvor du også fik hård kritik?

- Det var noget andet. Nogle gange går der bare tomgang i sagerne. Jeg tror ikke, jeg er den eneste dommer, der oplevet, at advokater har talt i det uendelige, og så har lavet tegninger eller kigget på hjemmesider i pauserne.

- Men har du lært af misbilligelserne?

- Ja, helt klart. Man skal opføre sig ordentligt, siger Ulla Otken.

Den ellers på flere områder succesfulde jurist opfatter sig selv som 'et nogenlunde empatisk og intelligent menneske', der ved, hvordan man opfører sig.

- Men jeg var ikke mig selv. Jeg så ikke signalerne, før det var for sent, siger Ulla Otken.

Hun ved, at hendes ry nu er blakket i den juridiske verden. Men hun er klar til at møde reaktionerne med åben pande.

- Mine kolleger har givet mig et kram. De har heldigvis sagt til mig, at de synes, jeg er sej.

Fik en advarsel: Dropper straffesagerne

Retsassesor og byretsdommer Ulla Otkens liv var præget af alvorlig sygdom, hårdt arbejdspres og andre private vanskeligheder, da hun efter klagerettens opfattelse flere gange gik over stregen i sin opførsel som retsformand i Retten på Frederiksberg. Foto: Anthon Unger

Ulla Otken er færdig med at være retsformand i større straffesager, og den advarsel, hun har fået af Domstolsstyrelsen, har hun taget til sig. I fælles forståelse med sin chef tager hun sig nu stort set kun af civile retssager og kontorarbejde.

- Jeg skal passe på mig selv og ikke gå og have ondt i maven over at skulle gå i retten, siger Ulla Otken og glæder sig over, at hendes forseelser ikke var alvorlige nok til at udløse en afskedigelse.

Retspræsident Christian Lundblad er fast besluttet på at sikre, at Ulla Otken eller andre medarbejdere ikke bringer sig selv i klagerettens fokus igen.

- Påvirker det her også rettens renommé?

- Det er den enkelte dommer, der er på kogepladen. Men som embedschef for hende synes jeg naturligvis, det er ualmindelig trist, når Retten på Frederiksberg forbindes med det. Vi arbejder jo meget hårdt for, at det, vi laver, er i orden. Vi træffer afgørelser, som handler om folks ve og vel, og så er der naturligvis en forventning om, at vi ikke begår overtrædelser på den måde.

Retspræsident Christian Lundblad har det klare indtryk, at dommene har gjort stort indtryk på retsassessor Ulla Otken. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

- Har Ulla Otken fået kortere snor nu?

- Det kan man ikke sige.

- Har hun lært af de her domme?

- Det er klart mit indtryk, ja. Det tør jeg godt sige. Hun gør det glimrende, siger Christian Lundblad.